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Гриценко пообещал экономический рост Украины 10% в год

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Кандидат в президенты Украины , лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обещает обеспечить экономический рост в Украине темпами 10% в год в случае победы на выборах президента Украины.

Об этом говорится в предвыборной программе Гриценко, размещенной на его сайте.

Политик при этом исключил проведение опасных экспериментов с экономикой.

"Не будет бессистемных реформ и опасных экспериментов с экономикой - будет экономический рост темпами 10% в год на основе Плана действий, разработанного нашей командой совместно с Украинским советом бизнеса, экономистами и экспертами общественного сектора", - говорится в документе.

Читайте также на OBOZREVATEL, как Гриценко планирует вернуть оккупированные территории Донбасса под контроль украинской власти.

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Персона
Анатолий Гриценко
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