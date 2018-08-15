Гриценко назвал причины падения гривни

Обесценивание гривни связано с "игрищами", которые ведет правительство Украины.

Такое заявление в эфире ТРК "Град" (Одесса) сделал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Почему падает гривня? Если совсем откровенно, то она еще держится. Кто читал Закон "О бюджете" на 2018 год, там заложен средний курс гривни 29,3. Сейчас меньше", - заметил политик.

По его мнению, основная причина состоит в том, что "идут игрища" Кабинета министров, которые преследуют две цели. Первая – "желание правительства обвалить гривню для того, чтобы быстрее наполнить бюджет и рассчитаться с пенсионерами и учителями".

Вторая причина состоит в том, что в начале сентября Украина должна выплатить Международному валютному фонду сумму порядка 800 миллионов долларов в счет погашения кредита. "И там (в правительстве. - Ред.) все бегают по потолку, где их взять. Хотят взять новые деньги, чтобы выплатить старые. Получается заколдованный круг", - констатировал Гриценко.

В то же время он заверил: средств в стране достаточно, "мы топчемся по деньгам". По мнению политика, чтобы найти необходимые ресурсы, необходимо "сделать нормальную таможню, сделать нормальный суд".

"Там, где предприниматель вынужден платить на каждом шагу, он, соответственно, не доплачивает зарплату, он, соответственно, не влияет на внутренний спрос, соответственно, потом проваливается гривна и все остальные", - пояснил Гриценко.

В сложившейся ситуации он посоветовал власти "не врать и не воровать", а рядовым гражданам инвестировать средства в "человеческий капитал" - "здоровье, образование, мировоззрение". "В конце концов мы наладим ситуацию, придут инвестиции и будет подниматься экономика. Но для этого нужно, чтобы люди, их разум, их руки были готовы быстро включились в эту работу", - пояснил политик.

Как писал OBOZREVATEL, Совет Национального банка Украины пояснил падение курса гривни в конце июля ростом спроса на иностранную валюту на безналичном рынке.