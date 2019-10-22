Гречка в Украине снова подорожает: каких цен ждать зимой

Гречневая крупа в Украине до конца 2019 года еще больше подорожает и достигнет цены в 32-33 грн за килограмм.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он напомнил, что за сентябрь стоимость гречки уже выросла более чем на 20%.

"В этом году гречки посеяли на 60% меньше, чем в прошлом году. Потому что на протяжении последних 2,5 (почти трех) лет гречка все время падала в цене. Все росло – а гречка падала. И экономически ее стало невыгодно сеять. Так что гречки будет физически меньше", – объяснил экономист.

По его мнению, зимой 2019-2020 года цены на гречку превысят отметку в 30 грн/кг.

"Правда, 40 грн за кило мы не увидим – я очень надеюсь, что такой цифры не будет. Хотя уже сегодня можно найти гречку в красивой упаковке по 30 грн/кг. Но я думаю, что это максимальная величина", – отметил Пендзин.

"В обычных полиэтиленовых пакетах, без каких-то прибамбасов, гречка зимой будет стоить где-то на уровне 32-33 грн/кг. А сейчас ее можно купить и за 25-26 грн/кг. Т.е. резкого роста не будет, но она реально вырастет в цене на 30-40%", – подытожил эксперт.

Гречка в Украине еще больше подорожает busycooks.net

Как писал OBOZREVATEL, помимо гречки до конца 2019 года ожидается подорожание еще ряда продуктов – в частности, хлеба, молочной продукции, овощей и др.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!