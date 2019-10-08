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8 октября • обновлено в 05:23
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"Гребут всех, никого не волнует": в переписи населения в "ДНР" всплыл интересный нюанс

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Перепись населения, которая проходит в "ДНР", нацелена на продолжение российского финансирования "государства", а также для перевода под "республиканскую" собственность пустующего жилья в регионе.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, оккупационными властями уже принят соответствующий документ, согласно которому имущество, не имеющее собственника, переходит под их контроль.

Скриншот

Скриншот

"ДНР"

"ДНР"

"Никаких документов для переписи не требуют. Гребут всех под одну гребенку, отсюда ты или нет – никого не волнует. Для количества все сойдут. Никто в "руководстве ДНР" не хочет сокращения финансовой помощи от России. Касательно имущества, то если у него нет собственника или он неизвестен, такая находка признается бесхозяйным и тоже переходит в собственность "республики", – подчеркнул блогер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "спецслужбы ДНР" начали искать т.н. предателей "русского мира" и потенциальных перебежчиков на сторону Украины среди местных террористов.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
война ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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