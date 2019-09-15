Гражданская конфискация в Украине: юрист объяснил, кто лишится имущества

Законопроект о гражданской конфискации, принятый Верховной Радой в первом чтении, предусматривает конфискацию имущества и тюремные сроки для чиновников, пойманных на незаконном обогащении.

Как в Украине будут ловить и наказывать коррупционеров по новому закону, рассказал в эфире ObozTV адвокат Егор Штокалов.

Как отметил юрист, в новом законопроекте указан порог незаконного обогащения, при котором будет возникать уголовная ответственность: "Сейчас это будет 15 тыс. необлагаемых доходов граждан. Это чуть больше, чем 14 млн грн. Все, что до 14 млн грн – там будет гражданская конфискация по иску НАБУ или САП".

Штокалов рассказал, как будут проверять доходы чиновников.

"Будут оперативные мероприятия Национального антикоррупционного бюро, аналитическая деятельность Национального агентства противодействия коррупции. Они будут сравнивать реальные показатели реестров – банковские счета, автомобили, недвижимость – с официальным полученным доходом государственного служащего или служащего органа местного самоуправления", – сообщил адвокат.

"Будет идти сопоставление этих цифр. Если цифра до 14 млн грн, будет гражданская ответственность, специальная конфискация по иску Национального антикоррупционного бюро. Если больше 14 млн – это будет уголовная ответственность. Надо обратить внимание, что это тяжкая статья, так как она предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы", – подчеркнул он.

Штокалов отметил, что наличие соответствующей статьи в Уголовном кодексе является одним из требований Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Украины. Аналогичные статьи есть в законодательстве европейских стран и США.

Юрист напомнил, что ранее Конституционный суд принял решение о том, что данная статья УК является неконституционной, поскольку она нарушает презумпцию невиновности.

"Основная разница – в новой конструкции отсутствует фраза, что подозреваемый должен доказывать законность происхождения имущества", – пояснил он.

"Ту статью можно было не отменять, можно было внести в нее изменения, но почему-то Конституционный суд решил признать ее полностью неконституционной", – добавил адвокат.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Верховная Рада 316 голосами в первом чтении приняла законопроект о гражданской конфискации. Автор документа – президент Владимир Зеленский.

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