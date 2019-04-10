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"Границы станут открытыми": пограничники Украины массово уходят с работы

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В Украине из-за нехватки финансирования военнослужащие-контрактники стали массово увольняться из Государственной пограничной службы.

Как сказано в материале ВВС, правительство собирается решить проблему с нехваткой кадров с помощью срочников.

По данным издания, в январе и феврале из Госпогранслужбы уволилось 405 военных. Причина увольнений — отсутствие повышения зарплат. При том, что с 1 января военным структурам подняли денежное содержания.

Так, на 30% выросли зарплаты в ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии и спасательной службе, однако такого повышения не было у пограничников. В ГПСУ признают, что фонд оплаты труда — недостаточный для такого поднятия зарплат. Бюджет свидетельствует, что на зарплаты сотрудникам выделили на 23% больше денег, чем в 2018 году. Пограничники же говорят, что такого роста не почувствовали.

Оказалось, что ведомство решило направить эти деньги на увеличение минимальной зарплаты до 9,5 тыс. грн. Таким образом, зарплаты новичка и военного с опытом, проработавшего несколько лет, практически уравнялись.

"Например, размер денежного обеспечения рядового без выслуги лет с февраля 2019 года соответствует размеру денежного обеспечения сержанта с выслугой пять лет и составляет 9,5 тыс. гривен, на границе — 10 тыс. гривен", — объяснили в пограничной службе.

По данным ведомства, в 2015 году уволилось 1,3 тыс. контрактников, примерно столько же в 2016 году. А уже в 2017 и 2018-м это количество увеличилось вдвое — 2912 и 2557 военных.

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Официально Госпогранслужба отрицает отток кадров. Но о реальном положении дел говорит восстановленный в последние годы призыв на военную службу.

"Границы станут открытыми": пограничники Украины массово уходят с работы

Українська правда

Как считает пограничник, который пожелал остаться неназванным, такая ситуация приведет к тому, что границу будут охранять одни срочники.

"Это порождает новые риски, ведь это полный непрофессионализм и отсутствие опыта на службе. Украинские границы станут открытыми", — говорит он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 года существенно повысили уровень заработных плат для военнослужащих Вооруженных сил страны. В частности, командир бригады, которому ранее платили 17,9 тысячи гривен, будет получать около 24,7 тысячи, а его заместитель – 24,3 тысячи вместо 16,8 тысячи гривен.

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Место
Украина
Теги
зарплатаГоспогранслужба
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andrei andrei
andrei andrei
Да яйценюховскую перегородку на треть построили за 5 лет. Скоро-скоро и погранцы не нужны будут😁
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Макарский Александр
Макарский Александр
И кто же будет боронить границу от полчищь клятых москалей ? Надия тильки на стену Арсения Петровича
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