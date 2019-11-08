"Грандиозная афера": в Федерации работодателей раскритиковали повышение тарифов на газ

Повышение тарифов на транспортировку газа ляжет на плечи потребителей и увеличит трудовую миграцию. А озвученное обоснование его необходимости не выдерживает никакой критики.

Такое мнение в ходе круглого стола, посвященного запланированному увеличению тарифов, высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

Руслан Ильичев 24 канал

"Мы с удивлением узнали о решении "Укртрансгаза" значительно повысить тариф на транспортировку газа магистральными трубопроводами. Планируется, что он вырастет почти в 2,2 раза. По предварительным расчетам, дополнительные расходы украинских потребителей газа от такого решения составят около 36 млрд грн. Почти 18 млрд грн - это будут расходы, которые понесет население", - подчеркнул Ильичев.

Он также отметил, что подобное резкое повышение тарифов ударит по конкурентоспособности украинских предприятий. Прежде всего, по возможности удерживать украинцев от трудовой миграции.

"Такие решения - и это не просто громкие слова – они фактически убивают нашу конкурентоспособность. Бизнес сегодня и так работает в достаточно жестких условиях. Мы сегодня должны поднимать зарплаты людям. На днях я был на конференции с польскими работодателями (Конфедерация работодателей Польши). Так вот, в этом году 2 млн украинцев работают официально на предприятиях Польши. 2 млн человек! И сегодня они будут делать все, чтобы наши люди ехали к ним. У нас нет другого выхода, чем платить большую зарплату и таким образом стимулировать людей оставаться. Но каким образом мы это будем делать, когда 36 млрд грн мы должны выплатить за такие решения?", - отметил Ильичев.

Он подчеркнул: Федерация работодателей Украины будет настаивать на публичном открытии структуры предлагаемого тарифа. И раскритиковал позицию "Укртрансгаза", который при его расчете, исходил исключительно из варианта, что Россия полностью откажется от транспортировки газа через украинскую ГТС, не заложив при этом определенную оптимизацию системы, что позволило бы снизить затраты на ее содержание.

"Озвученные аргументы не выдерживают никакой критики. Давайте говорить откровенно: это – грандиозная афера по получению дополнительно 36 млрд грн. Это видно невооруженным глазом!", - отметил Ильичев.

На круглый стол по повышению тарифов на транспортировку газа по магистральным трубопроводам, проходивший в Федерации работодателей Украины, были приглашены представители различных отраслей промышленности и отраслевых объединений, а также представители органов местного самоуправления. Вместе с тем, на мероприятие пригласили руководителей "Нафтогаза", "Укртрансгаза", ГТС Украины, профильной парламентской комиссии и Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Все они приглашение проигнорировали.

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