Отхватил бизнес в Трускавце: по экс-заму военного прокурора начали расследование после публикации СМИ

Офис генерального прокурора начал расследование по возможному получению неправомерной выгоды Владимиром Жебрицким – бывшим первым заместителем главного военного прокурора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующее уголовное производство открыли после публикации в средствах массовой информации.

Фигуранта подозревают в получении взятки в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности. Осуществление досудебного расследования поручено детективам НАБУ.

Офис Генпрокурора расследует взятку Бойко Жербицкому

Отметим, поводом для начала расследования стала публикация журналистов "Наші гроші. Львів", которые сообщили, что бывший первый заместитель военного прокурора Владимир Жербицкий, который расследовал причастность нардепа Юрия Бойко к сделкам Сергея Курченко со сжиженным газом, стал совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды", принадлежавшего людям из окружения нардепа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что семью нового прокурора Харьковской области Александра Фильчакова финансирует теща, проживающая в "ЛНР".

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