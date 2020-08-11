ГПУ открыла новое дело против Геруса

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство по факту возможного завладения денежными средствами АО "Укрзалізниця" при поставках ей электрической энергии, одним из фигурантов которого является глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Об этом сообщил ексглава Луганской и Закарпатской ОГА и председатель общественной организации "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль, опубликовав соответствующую выписку из Реестра досудебных расследований.

"По факту возможного завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением Герусом А.М., который в настоящее время является народным депутатом Украины, а также членом НКРЕКП Коваленко Д.В. во время поставки электроэнергии АО "Укрзалізниця", - говорится в выписке из ЕРДР.

Расследование начато 29 июля по заявлению Геннадия Москаля.

Москаль отметил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла данные в отношении Геруса и его приспешников в ЕРДР только после того, как он обратился с заявлением к Государственному бюро расследований, относительно невыполнения Венедіктовою решения суда.

"Теперь жду от госпожи Венедиктовой такого же оперативного исполнения и другого решения Печерского суда, которое обязывает офис Генпрокурора зарегистрировать производство относительно государственной измены "слуги народа", многоуважаемого Андрея Геруса", - добавил Москаль.

Напомним, в мае 2020 года народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что по его данным "Укрзалізниця" переплатила свыше 300 млн грн за электроэнергию через коррупционную схему. К организации этой схемы, по его информации могли иметь отношение глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЕКП Дмитрий Коваленко.

Эта схема, по словам Гончаренко, заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые перепродавая его друг другу , поставляли ток "Укрзалізниці" по цене 1,69 грн кВт-час.

Депутат отметил, что схема действовала на протяжении первого квартала 2020 года, и за это время хищения могли составить 321 млн. грн.

Ранее сообщалось, что по данным Держаудитслужби, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзалізниця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.