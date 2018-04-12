ГПУ и СБУ пришли с обысками в "Укрзалізницю": названа причина

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины пришли с обысками в офис ПАО "Укрзалізниця".

"При содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным производствам", – говорится на сайте украинской государственной компании.

В частности, обыски проводятся в Киеве по адресу улица Тверская, 5.

"Руководство ПАО "Укрзалізниця" создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании", – заявили представители УЗ.

По данным источника "Экономической правды", обыски проводятся у члена правления "Укрзалізниці" Сергея Михальчука.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в комментарии "Укринформу" сообщила, что ГПУ и СБУ проводят обыски в офисе украинской государственной компании в рамках расследования дела относительно злоупотреблений на предприятии.

По ее словам, соответствующе дело было возбуждено еще в прошлом году.

Как сообщал "Обозреватель", 6 июля 2017 года сотрудники ГПУ задержали начальника и его зама Департамента имущественных и земельных ресурсов "Укрзалізниці".