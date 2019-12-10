"Готовы взять газом!" Зеленский пообещал новый договор с Путиным по газу

Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

Как заявил украинский глава государства, речь идет о новом соглашении. "Здесь уже я вижу, что уже не говорится о контракте на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть на сколько-то лет. Я настаивал на 10 годах..." – передает его слова корреспондент OBOZREVATEL.

При этом, как оказалось, Украина сняла вопрос о возврате 3 млрд долларов в обмен на эквивалент газом. "Наша позиция проста: мы готовы взять газом", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин же "намекнул" Украине, что страна может получить и 25% скидку на газ.

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется. И мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены — это обыкновенная логика экономическая", — заявил глава Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед переговорами премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина полностью обеспечена всем необходимым для нормального прохождения отопительного сезона и не готова менять позицию по транзиту газа из России.

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