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10 декабря • обновлено в 07:31
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"Готовы взять газом!" Зеленский пообещал новый договор с Путиным по газу

5.5т
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Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

Как заявил украинский глава государства, речь идет о новом соглашении. "Здесь уже я вижу, что уже не говорится о контракте на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть на сколько-то лет. Я настаивал на 10 годах..." – передает его слова корреспондент OBOZREVATEL.

При этом, как оказалось, Украина сняла вопрос о возврате 3 млрд долларов в обмен на эквивалент газом. "Наша позиция проста: мы готовы взять газом", – сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин же "намекнул" Украине, что страна может получить и 25% скидку на газ.

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется. И мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены — это обыкновенная логика экономическая", — заявил глава Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед переговорами премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина полностью обеспечена всем необходимым для нормального прохождения отопительного сезона и не готова менять позицию по транзиту газа из России.

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Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Поставки газа в Украину Стокгольмское решение по газу Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
наркоша посадив україні на газову голку кремля з якої ми зізкочили. сумно. І це не перетнув червоних ліній???
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
"Готовы взять", ну раз готовы идите зубы почистите.
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Он Алекс
Он Алекс
Гусенцова Галина, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.....
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Хо Хол
Хо Хол
Это что же выходит, договор с ахресором по хазу? За це стояв майдан?! XPЮЮЮЮЮ!!!! ВИИИИИ!!! Коболев теперь деньги за премию вернет чтобы газ оплатить с нее или премию он себе выписал из бюджета? :D Кстати, ceлюки, цена на газ для населения тоже меньше станет?
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6
Он Алекс
Он Алекс
Хо Хол, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.))
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0
0

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