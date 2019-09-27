"Готовы к любому!" У Гончарука предложили кардинально новые правила растаможки евроблях

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил новый вариант решения вопроса евроблях – при растаможивании использовать коэффициент на марку.

"Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три с "кубика". Как вариант звучал ввести коэффициент на марку, и все", – сообщил министр в интервью ЭП.

По его словам, тогда будет простая формула и не будет спекуляций, что машина в худшем и более дешевом состоянии.

"Заказывают какие-то услуги оценщиков, те занижают стоимость, и начинается вся эта коррупционная история. Я за очень простые и примитивные алгоритмы. Там, где все примитивно, нет коррупции. Там, где начинается какая-то тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция. Пока не услышали, к сожалению", – заявил Криклий.

Министр отметил, что в ближайшее время у него будет встреча с главой Таможенной службы Максимом Нефьодовым.

"Я надеюсь, мы сможем найти взаимопонимание. На самом деле это удобнее для людей будет, и администрировать тоже. Потому что с калькуляторами таможенными реально не очень просто. Но здесь и другая проблема, которую я прекрасно понимаю. Это же прогноз поступлений в бюджет, эти вещи закладываются в бюджет, на эти вещи из бюджета строятся дороги, обеспечивается медицина, образование", – отметил Криклий.

Однако, по его словам, по этому вопросу необходимо консультироваться с Министерством финансов.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил свой вариант решением проблемы

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