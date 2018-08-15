Готовятся к перезапуску: в "ДНР" снова позарились на отжатый завод Фирташа

Террористы "ДНР" приготовились к перезапуску крупнотоннажного производства минеральных удобрений на заводе "Стирол". Часть акций предприятия до сих пор принадлежат беглому украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Как сообщает "Аргументы и факты", 14 августа в оккупированной Горловке было проведено срочное совещание главарей "ДНР" по этому вопросу. Отмечается, что уже готовятся заключительные шаги для перезапуска.

"Мы подходим к заключительному этапу запуска производства", – сообщил так называемый "министр промышленности и торговли ДНР" Алексей Грановский.

При этом т.н. "чиновники ДНР" не уточнили, что более 50% акций предприятия до сих пор принадлежат компании Dotterbloem Holding B.V. из Нидерландов, а одним из собственников его является Фирташ. Завод был незаконно "национализирован на потребности республики".

В данный момент неизвестно, кому именно "Стирол" намерен продавать свою продукцию, а сырье для производства, по сведениям очевидцев, уже поступило из профильных предприятий из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее попытка перезапустить "Стирол" уже провалилась. Тогда предприятие получило солидные финансовые вливания, однако без помощи Украины запустить его оказалось невозможно.