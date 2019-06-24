Готовят новую программу: стало известно о переговорах Украины с МВФ

Украина ведет активные переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы финансирования.

Об этом в комментарии Bloomberg сообщила министр финансов Оксана Маркарова, отметив, что договоре может быть заключен сроком на три года.

Суммы она не назвала, но подчеркнула, что нынешняя программа была разработана на период выборов и "в некотором смысле сделала то, что должна была".

По словам Маркаровой, поскольку инвесторы заинтересованы во внутренних облигациях Украины, правительству не нужно продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году.

"В этом месяце было продано 1 млрд евро долгов. Мы уже видим, что превзошли бюджетные прогнозы по финансированию за счет местных займов", - сказала она.

Оксана Маркарова lb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее резидент Украины Владимир Зеленский озвучил планы по отношениям с МВФ, заявив, что дефолта в стране не будет.

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