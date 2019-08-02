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"Страна меняется": у Зеленского дали громкое обещание для бизнеса

5.1т Читать материал на украинском

Замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук пообещал кредиты для бизнеса под 12-13% уже в 2020 году.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с руководителями иностранных банков в Украине.

"Ипотека (кредитование) под 12−13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Имел сегодня очень откровенную и хорошую беседу с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо", — написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что еще одним претендентом на пост премьер-министра Украины является Гончарук.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
кредит бизнесмен
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Сколько вы уже наобещали!? Скажите, что сделано? Хоть чуть чуть! Одна болтовня!
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Це такий же жарт, як і заява на звільнення від богдана. 95-й квартал, єпта!
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