"Страна меняется": у Зеленского дали громкое обещание для бизнеса

Замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук пообещал кредиты для бизнеса под 12-13% уже в 2020 году.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с руководителями иностранных банков в Украине.

"Ипотека (кредитование) под 12−13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Имел сегодня очень откровенную и хорошую беседу с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что еще одним претендентом на пост премьер-министра Украины является Гончарук.

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