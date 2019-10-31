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1 ноября • обновлено в 00:47
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"Готовься к похоронам": министр экономики рассказал об угрозах коррупционеров

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что его заместителям, которые борются с коррупционными схемами, поступают угрозы.

Подробностями он поделился в эфире программы "Право на владу" в четверг, 31 октября. Чиновник говорил о государственных предприятиях, связанных с землей.

"Мы уже сейчас совершаем конкретные действия, мы не боимся их предпринимать, хотя моим замам угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои замы получают SMS из серии: "Готовься к своим похоронам", "Не боишься ходить под подъездом?" и так далее", рассказал он.

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Милованов рассказал об угрозах коррупционеров

Милованов рассказал об угрозах коррупционеров

Скриншот из видео

При этом Милованов заверил, что сотрудники министерства не боятся этого и будут продолжать борьбу с преступными схемами и дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов объявил о ряде кадровых решений. В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и на госпредприятии "Укрспирт" сменили руководителей.

В ПАО "Агрофонд" уволили главу Андрея Радченко. В сети появилась скандальная информация о его возможном преемнике Геннадии Супиханове.

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Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
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