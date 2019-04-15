"Готова отдать долг": названа миллионная "плата" за возвращение России в ПАСЕ

Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который набежал за два года невыплат.

Об этом сказано в материале "Известий". Именно такую сумму назвал дипломатический источник издания, знакомый с ситуацией. Отмечается, что Москва согласна участвовать в голосовании лишь при полном возвращении ее полномочий в ПАСЕ.

Глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев заявил, что это произойдет, когда Парламентская ассамблея (ПАСЕ) устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

"В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу ее только приветствовать", — сказал сенатор.

В СФ подчеркнули необходимость реформировать Совет Европы таким образом, чтобы у каждой делегации было гарантированное право голоса.

ПАСЕ Корреспондент.net

Французский депутат в ПАСЕ Оливье Бехт сказал изданию, что Россия должна вернуться в ПАСЕ и иметь возможность выбирать генсекретаря совета и судей ЕСПЧ.

"Однако вместе с тем Москва должна дать положительные сигналы по части решения украинского конфликта. Эта страна занимает ключевое место в Европе, и потому она должна выполнять свои обязанности сообразно роли", — считает Бехт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПАСЕ отказалась изменить процедуру применения санкций, что позволило бы России вернуться в ее состав.

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