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"Готова отдать долг": названа миллионная "плата" за возвращение России в ПАСЕ

1.5тЧитать материал на украинском

Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который набежал за два года невыплат.

Об этом сказано в материале "Известий". Именно такую сумму назвал дипломатический источник издания, знакомый с ситуацией. Отмечается, что Москва согласна участвовать в голосовании лишь при полном возвращении ее полномочий в ПАСЕ.

Глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев заявил, что это произойдет, когда Парламентская ассамблея (ПАСЕ) устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

"В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу ее только приветствовать", — сказал сенатор.

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В СФ подчеркнули необходимость реформировать Совет Европы таким образом, чтобы у каждой делегации было гарантированное право голоса.

ПАСЕ

ПАСЕ

Корреспондент.net

Французский депутат в ПАСЕ Оливье Бехт сказал изданию, что Россия должна вернуться в ПАСЕ и иметь возможность выбирать генсекретаря совета и судей ЕСПЧ.

"Однако вместе с тем Москва должна дать положительные сигналы по части решения украинского конфликта. Эта страна занимает ключевое место в Европе, и потому она должна выполнять свои обязанности сообразно роли", — считает Бехт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПАСЕ отказалась изменить процедуру применения санкций, что позволило бы России вернуться в ее состав.

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Место
Россия
Теги
ПАСЕРоссияНовости России
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вованов вован
вованов вован
Да на хрена нам эта бестолковая говорильня ПАСЕ, пусть лохлы там поют свою Щеню до одури. Да на эти €60 млн стольким детям оплатить лечение или построить новые больницы.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Похоже ПАСЕ надоел запах перегара и чеснока, хочется запах красной икры))))))))
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Smith Lera
Smith Lera
Хер вам москалі, а не право голосу в ПАСЕ. Геть з України, ще й відшкодування заплатите.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Smith Lera, хохлопидор, кто спрашивал твоего авторитетного мнения по этому поводу?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Smith Lera, Ой напугал, значит сами будете платить "долг" РФ в ПАСЕ.
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