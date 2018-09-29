Госземкадастр в Украине заработает по-новому: стало известно, что изменится

Кабинет министров разработал новые правила работы с Государственным земельным кадастром, которые вступят в силу 19 марта 2019 года.

Новый порядок конкретизирует перечень причин для отказа в регистрации, сообщает UBR.

В частности, регистратор будет обязан указать исчерпывающий перечень недостатков поданного пакета документов: перечислить недостающие документы; сослаться на конкретные нормы законодательства, которым, по мнению регистратора, не соответствуют поданные документы; предоставить информацию, которая позволит установить и устранить недостатки электронного документа.

"Необходимость аргументировать причины отказа должна уменьшить количество безосновательных возвратов документов заявителям", – отметила адвокат Виктория Любич.

В то же время правительство закрепило возможность электронной регистрации земельных участков, что облегчит процедуру оформления земли.

"В соответствии с изменениями будут внедрены электронные сервисы, которые позволят осуществлять мониторинг заявлений, поданных кадастровому регистратору, своевременность, порядок и результаты их рассмотрения", – добавила Любич.

В результате ожидается, что количество отказов во внесении сведений в земельный кадастр уменьшится ориентировочно в три-четыре раза.

Кроме того, вместо предварительной проверки электронного документа планируется запуск сервисов, которые позволят землеустроителю создавать в составе кадастра сведения о земельном участке. Также в планах есть и упрощение процесса досудебного оспаривания действий регистраторов.

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