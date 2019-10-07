Новые паспорта: как Россия будет воровать персональные данные украинцев? Москва готовит масштабную кибератаку

Из-за приоритетной реформы Зе-команды "государство в смартфоне" Россия может получить доступ к персональным данным украинцев.

Об этом сказано в расследовании "Стоп-коррупции". Отмечается, что "перезагрузкой" персональных данных должна заняться INDUSTRIAL INNOVATION GROUP.

Ее генеральный директор Андрей Первушин рассказал об уникальности их продукции и несовершенстве нынешних документов: "Сегодня настало время перейти к карточки второго поколения", – отметил он.

Издание отмечает, что в текущих обстоятельствах у фирмы должна быть "просто хрустальная репутация".

Андрей Первушин stopcor.org

"Однако, как оказалось, компания INDUSTRIAL INNOVATION GROUP – это действительно бывшая Единая государственная автоматизированная паспортная система (консорциум ЕДАПС). 20 февраля 2014 - в день расстрела Небесной сотни - компанию с таким же названием официально регистрируют в Москве. Владелец тот же, что и в Украине – Юрий Сидоренко", – сказано в материале.

Данные реестра stopcor.org

По данным издания, Сидоренко никогда не скрывал своей приверженности Кремлю. В частности, на средства, заработанные на паспортной монополии, он построил единственный на Аравийском полуострове православный храм Московского патриархата.

Отмечается, что в закладке здания принимал участие будущий Патриарх московский Кирилл, с сам Сидоренко является частым гостем этого храма.

"В мае 2015-го, во время ожесточенных боев за Авдеевку на Донбассе, он стоял в одном ряду с георгиевской лентой на груди на праздновании Дня победы. К этому следует добавить, что правоохранительные органы США обвиняют Юрия Сидоренко в международной коррупционной схеме. Поэтому вырисовывается очень тревожная картинка о перспективах предлагаемой "диджитализации", – заключает издание.

Напомним, ЕДАПС зарабатывал около 8 мдрд грн за счет печати документов строгой отчетности. Это большая часть документов, начиная от акцизов, паспортов и заканчивая школьными аттестатами. Частная структура фактически выдавила с рынка государственный комбинат "Украина" и с помощью связей в МВД получила особые права.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Преступления в ЕДАПС признали украинские правоохранители. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аппарат МВД на протяжении 2010-2013 годов у консорциума ЕДАПС закупил бланки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортных средств по цене, которая в среднем в четыре раза превышала себестоимость. Ведомство отдало "лишних" 300 млн грн! И это только водительские удостоверения – крошечная часть коррупционного бизнеса, который пытается вернуться в Украину.

Владелец же компании Юрий Сидоренко, а также его партнеры обвиняются в коррупции даже в США.

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