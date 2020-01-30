"Государство в смартфоне" откладывается: у Гончарука отложили важную реформу

Министерство цифровой трансформации сообщило о переносе презентации реформы Зе-команды "Государство в смартфоне".

"Хотим всегда радовать вас положительными новостями, и иногда обстоятельства не дают этого сделать. Вынужденные перенести презентацию "Дії", – сообщил Комитет цифровой трансформации в Facebook.

Однако мобильное приложение планируется показать уже через неделю.

"Мы знаем, что большинство наших подписчиков и сторонников преобразований поддержат любое наше решение. За это и ценим вас. Всего неделя, и все украинцы получат обещанное "Государство в смартфоне", – резюмировали инициаторы программы.

Министерство цифровой трансформации сообщило о переносе презентации реформы Зе-команды "Государство в смартфоне"

Как сообщал OBOZREVATEL, профильное министерство занимается 90 проектами. Из основных идей:

Электронный кабинет гражданина. Он будет доступен в смартфоне уже через несколько месяцев. “Он позволит увидеть цифровые права, паспорт, вашу недвижимость и так далее. Когда государство отправит запрос о ваших данных, вам придет уведомление”.

Пилотный проект по цифровым правам, онлайн-студенческий.

Е-малятко. При рождении ребенка есть возможность заполнить одну форму, и получить сразу несколько услуг — соцвыплаты, свидетельство о рождении и так далее.

ID-14 — при получении паспорта человека будут регистрировать как налогоплательщика.

Оформление пенсии онлайн.

Электронное резидентство. “В Украине станет удобно открыть счет или бизнес, не приезжая в саму страну. Сделать это через посольство”.

Аудит реестров и е-перепись.

“Без справок”. Сделать так, чтобы часть услуг “отпали” по ненадобности.

Кабинет застройщика. Лицензии можно получить без участия чиновников.

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