"Государство в смартфоне" откладывается: у Гончарука отложили важную реформу

Министерство цифровой трансформации сообщило о переносе презентации реформы Зе-команды "Государство в смартфоне".
"Хотим всегда радовать вас положительными новостями, и иногда обстоятельства не дают этого сделать. Вынужденные перенести презентацию "Дії", – сообщил Комитет цифровой трансформации в Facebook.
Однако мобильное приложение планируется показать уже через неделю.
"Мы знаем, что большинство наших подписчиков и сторонников преобразований поддержат любое наше решение. За это и ценим вас. Всего неделя, и все украинцы получат обещанное "Государство в смартфоне", – резюмировали инициаторы программы.
Министерство цифровой трансформации сообщило о переносе презентации реформы Зе-команды "Государство в смартфоне"
Как сообщал OBOZREVATEL, профильное министерство занимается 90 проектами. Из основных идей:
Электронный кабинет гражданина. Он будет доступен в смартфоне уже через несколько месяцев. “Он позволит увидеть цифровые права, паспорт, вашу недвижимость и так далее. Когда государство отправит запрос о ваших данных, вам придет уведомление”.
Пилотный проект по цифровым правам, онлайн-студенческий.
Е-малятко. При рождении ребенка есть возможность заполнить одну форму, и получить сразу несколько услуг — соцвыплаты, свидетельство о рождении и так далее.
ID-14 — при получении паспорта человека будут регистрировать как налогоплательщика.
Оформление пенсии онлайн.
Электронное резидентство. “В Украине станет удобно открыть счет или бизнес, не приезжая в саму страну. Сделать это через посольство”.
Аудит реестров и е-перепись.
“Без справок”. Сделать так, чтобы часть услуг “отпали” по ненадобности.
Кабинет застройщика. Лицензии можно получить без участия чиновников.
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