Государство поможет купить квартиру: украинцам пояснили простую схему

В Украине с 2019 года запустят кредитную программу, согласно которой можно будет купить квартиру без первого взноса и на срок до 20 лет.

Возможность лизинга предусмотрена в проекте Государственного ипотечного учреждения (ГИУ). Несмотря на то, что в первую очередь участниками программы смогут стать семьи участников АТО и льготники, такая возможность появится и у простых украинцев.

В эфире ObozTV начальник Управления ипотечного кредитования Вячеслав Фролов пояснил, как можно будет воспользоваться условиями лизинга.

Для начала желающий должен обратиться к застройщику, который согласился учавствовать в программе. Полный перечень компаний и домов обнародуют на сайте ГИУ.

"С этим строителем он обсудит все условия получения жилья на условиях финансового лизинга - когда дом сдадут в эксплуатацию и другие моменты. Он резервирует эту квартиру. И вместе с этим договором бронирования он дает нам заявление на передачу жилья в финансовый лизинг",- пояснил Фролов.

Позже, после сдачи дома в эксплуатацию, представители ГИУ проверят квартиру.

"Чтобы в ней проделали все ремонтные внутренние работы, установили оборудование. После этого рассматриваем это заявление - принимаем решение и заключаем договор финансового лизинга с гражданином. Тогда он уже заселяется и пользуется этим жильем", - добавил чиновник.

Таким образом, украинцы будут возвращать деньги за жилье каждый месяц уже непосредственно ГИУ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что если квартира стоит 600 тыс. грн, то по условиям ГИУ, ежемесячно придется выплачивать около 8 тыс. грн в течении 20 лет, при отсутствии первого взноса.