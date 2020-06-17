Государство не знает, как гарантировать сохранение пенсий после реформы, – экономист

Государство не имеет ответа на вопрос, как будет обеспечивать сохранение пенсий после проведения пенсионной реформы. До сих пор не озвучен ни один четкий финансовый, экономический, социальный аргумент, который свидетельствует о целесообразности ведения общеобязательной накопительной системы пенсий.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По словам эксперта, украинцы боятся введения второго уровня пенсионной системы в первую очередь из-за риска потерять деньги вообще. Ведь при внедрении второго уровня пенсионной системы предусматривается внесение ежемесячных обязательных отчислений с зарплаты в избранный плательщиком сертифицированный негосударственный пенсионный или накопительный фонд. При этом государство не дает никаких гарантий, что эти негосударственные фонды не "лопнут", как это уже не раз происходило в Украине с банками.

На вопросы, волнующие украинцев, нет ответа даже у министра социальной политики Марины Лазебной, которая на одном из телеканалов не смогла прямо ответить на вопрос, как государство будет защищать деньги граждан. Она ограничилась общими фразами о "формирование системы защиты" и обязательствах государства гарантировать защиту средств через ответственность тех, кто будет представлять упомянутые фонды.

"Это правила игры. И здесь уже, кстати, министерство такую социальную функцию играет. Мы говорим о том, что мы должны рассказать обществу, почему это нужно. Но Министерство финансов, Министерство экономики, регулятор, который есть на рынке, они должны создать условия для защищенности этих средств. Мы над этим тоже работаем", – сказала Лазебная.

По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, такое объяснение руководительницы Минсоцполитики не объясняет, как именно государство будет обеспечивать накопление и приумножение пенсий. В Украине нет фондового рынка, поэтому увеличивать сбережения можно только положив их на депозит в банк или вложив в ОВГЗ.

"Знаете, какой самый и понятный аргумент, который был бы чтобы убедить всех? Она или кто-то должны сказать – если мы введем накопительный уровень, то пенсия, например, возрастет в два раза. Однако она этого не сказала и правильно, потому что это бы не соответствовало действительности", – заявил Скаршевский.

Эксперт добавил, что пока не слышал никаких четких аргументов (финансовых, экономических, социальных) от власти в пользу необходимости введения накопительного уровня и о том, что эта реформа решит проблему депопуляции для Украины. Ведь накопительный уровень – это перераспределение денег, а не создание новых доходов.