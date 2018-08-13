Брак за сутки и паспорт с комфортом: как государство наживается на украинцах

В Украине государственные предприятия по предоставлению административных услуг развернули широкую коммерческую деятельность. Гражданам вместо бесплатных услуг предоставляют все то же самое, но "с комфортом" и за большие деньги.

Как сказано в материале "Экономической правды", наиболее прибыльным среди них является сервис Государственной миграционной службы "Документ". Наиболее популярной его услугой является "быстрое, комфортное и современное" оформление загранпаспорта.

Разница по стоимости услуги в "Документе" и территориальном отделении Государственной миграционной службы составляет 400 грн. Несмотря на это, как оказалось, украинцы готовы платить больше за "комфортные условия" получения паспорта.

"В Украине легализована паразитирующая структура – ООО "Документ". Хотя закон "Об административных услугах" запрещает брать дополнительные средства, это ГП при оформлении загранпаспорта берет эти 400 грн за консультацию", - объяснил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

Издание отмечает, что за заработанные на паспортах деньги "Документ" сделал хороший сайт, занялся рекламой своих услуг на биг-бордах, и даже создал услугу выездного оформления заграничного паспорта.

ЦПАУ

Тимощук пояснил, что поскольку паспортные услуги одни из самых популярных в Украине, то политика государства заключалась в том, чтобы оказывать их через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) на местах.

Из-за нехватки соответствующего оборудования в городах, пока на паспортах зарабатывают лишь ГМС и "Документ", а о реальной децентрализации паспортных услуг теперь уже никто не вспоминает.

"Отдельно в истории об административной реформе стоит "прозрачный" офис "Готово" на столичном Печерске. Посетители могут выпить там кофе, на входе в жаркую погоду работают пульверизаторы. На сайте "Готово" указано, что в одном помещении можно получить до 200 видов услуг. Наиболее популярные - паспортные. Предоставляет их в помещении "Готово" то же государственное предприятие "Документ", принадлежащие Государственной миграционной службе. Фактически "Готово" сдает в аренду часть своего красивого помещения", - сказано в материале.

Несмотря на то, что для работы "Готово" из бюджета Киевской области выделили 22 млн грн, найти финансовый отчет их деятельности не получилось: на запрос издания не ответили ни в "Готово", ни в Госаудиторской службе. Тем не менее в 2016 году, по информации Youcontrol, чистый убыток предприятия составил 2,5 млн грн.

Но по словам инициатора проекта Льва Парцхаладзе, уже с сентября 2016 года предприятие вышло на самоокупаемость. Все доходы якобы будут поступать в областной бюджет, хотя финансовый отчет за 2016 свидетельствует о другом.

"По его словам, за последний год документ-сервис "Готово" предоставил около 20 тыс. услуг, из них 60% - жителям Киевской области. Проверить эти цифры не удалось. Прозрачный офис построили за рекордный срок - апрель-июль 2016 года. Однако за 22 млн грн из областного бюджета можно было оборудовать десять ЦПАУ в области. Например, в Обухове, Сквире или в ОТГ Киевской области", - отмечает издание.

При этом в отличие от ЦПАУ, "Готово" не предоставляет никаких "социальных" услуг: жилищных субсидий, государственных пособий, справок о внутренне перемещенных лицах.

Стоит отметить, что "Документ", "Готово" и другие государственные предприятия де-факто являются коммерческими структурами, но Минфин и Минэкономики не спешат регулировать стоимость их услуг. Например, согласно Декрету о госпошлине, стоимость регистрации брака составляет 85 коп., однако "Готово" при предоставлении услуги "брак за сутки" требует минимум 5 тыс. грн.

Издание отмечает, что желающих заработать на административных услугах в Украине много. Среди них - МВД с ГП "Информ-ресурс", Государственная миграционная служба с ГП "Документ", Госгеокадастр.

Примером, "Информ-ресурс" зарабатывает на справках о несудимости. Хотя в соответствии с законодательством об административных услугах она бесплатная, и ее даже можно заказать онлайн, государственное предприятие предлагает ускорить процедуру за 500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что по всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта.