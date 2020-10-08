"Я была, есть и остаюсь сторонницей государственного регулирования цен на социальные продукты, поскольку у нас очень много людей, которые находятся на грани бедности. И мы не можем позволить рынку регулировать цены на хлеб, сахар и основные группы продуктов".

Об этом в эфире телеканала Украина24 заявила народный депутат Ирина Верещук. Политик вспомнила, что цены отпустило правительство Гройсмана, и считает это ошибкой.

"Государственное регулирование надо возвращать. Я говорю прежде всего о социальных группах товаров", – подчеркнула Ирина Верещук.

По ее мнению, необходимо продолжить государственное регулирование цен и после завершения карантина.

Напомним, что в апреле 2020 года правительство возобновило государственное регулирование цен на социальные товары. В перечень таких товаров вошли: гречка, сахар, мука пшеничная, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1-й категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5%, минеральная вода без газа, медицинские маски и перчатки.