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1 июня • обновлено в 17:23
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Государственный Энергоатом недополучает более 1 миллиона долларов в день, эти деньги перетекают к частным энергокомпаниям – нардеп Нагорняк

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На заседании Согласительного совета Верховной Рады Украины 1 июня народный депутат Сергей Нагорняк внес предложение вызвать в парламент для отчета вр.и.о. министра энергетики Ольгу Буславец. Нардеп сообщил, что во время его майских визитов на Запорожскую и Ровенскую АЭС сотрудники станций интересовались, почему на украинском энергорынке доля дешевой государственной атомной электроэнергии уменьшается, а более дорогой и неэкологичной тепловой генерации – увеличивается.

Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк

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"На сегодняшний день из 15 атомных энергоблоков в Украине работает 10, из которых 5 – с ограничениями. За сутки НАЭК Энергоатом недопроизводит 68 миллионов кВт/ч электроэнергии. То есть, более одного миллиона долларов недополучает государственная компания. Эти деньги перетекают в руки частных тепловых энергокомпаний", - отметил нардеп.

Нагорняк предложил, чтобы парламент заслушал пояснения Ольги Буславец о том, почему прогнозный энергобаланс создан несправедливым по отношению к государственной компании, в пользу частных. В проекте решения Верховной Рады по итогам вр.и.о. министра нардеп предложил поручить Минэнерго немедленно пересмотреть энергобаланс в пользу государственной атомной генерации.

Кроме того, предметом отчета вр.и.о. министра энергетики могут стать переговоры правительства с инвесторами солнечной и ветровой генерации о снижении тарифа.

"На сегодняшний день вопрос с солнечной и ветровой генерацией не урегулирован, а это самая дорогая генерация, которая у нас есть. Вопрос не решается не первый месяц. А мы слышим только обещания", - заявил Нагорняк.

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НАЭК Энергоатом
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