Украина отдает каждую восьмую гривну на погашение долгов, – Счетная палата

Украина потратила на погашение долгов в январе-сентябре каждую восьмую гривну из бюджета – 433 млрд грн. За этот же период общий государственный долг вырос на 347 млрд грн (17%) до 2,3 трлн грн.

По словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, причиной стала девальвация гривны относительно иностранных валют, в которых номинирован госдолг, передает пресс-служба ведомства.

"Затраты на выполнение долговых обязательств по государственным и гарантированным государством долгом, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились до 433 млрд грн и составили 36% проведенных в январе – сентябре 2020 расходов государственного бюджета. Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ. Только на обслуживание государственного долга было направлено каждую восьмую гривну доходов государственного бюджета (13%)", – подчеркнул Пацкан.

Выполнение госбюджета на 2020 год Счетная палата

По оценке Счетной палаты, ожидаемый объем расходов на погашение госдолга в 2020 году, на 32 млрд грн превысит план на год.

Выполнение государственного бюджета-2020 за 9 месяцев было в условиях:

большего, чем было учтено уменьшения реального ВВП – 5,5%;

значительно больше, чем прогнозировалось, сокращение импорта;

прочного прогнозного среднего обменного курса гривны;

меньшего от прогнозного роста цен.

Как отмечается, низкое качество макроэкономического прогноза привело к недопоступлениям 76 млрд грн доходов госбюджета и одновременно уменьшению расходов на погашение и обслуживание долга и некоторых расходов на 30 млрд гривен.

Доходы в январе – сентябре 2020-го составляли 75,6% плана на год.

"Это высокий уровень исполнения, обусловленный уменьшением, прежде всего еще в апреле, установленным в законе о государственном бюджете объеме доходов на 117 млрд грн, или 11%. По оценке Счетной палаты, при таких условиях план доходов в 2020 году может быть перевыполнен. Для этого достаточно будет, чтобы в IV квартале поступило не менее, чем в III. Это реально", – объяснил Пацкан.

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