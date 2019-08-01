"Государственная измена": ГБР взялось за чиновников Национального банка

Государственное бюро расследований открыло производство из-за деятельности должностных лиц Национального банка Украины, которая могла подорвать обороноспособность государства.

"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц НБУ, которые могли причинить тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", – сообщили представители ГБР, передает "Радио Свобода".

В частности, уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса: 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 111 (государственная измена).

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Сейчас Государственное бюро расследований не разглашает деталей производства.

Представители ГБР ссылаются на тайну следствия.

Государственное бюро расследований открыло производство из-за деятельности должностных лиц Национального банка Украины "24 канал"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

СМИ писали, что Порошенко был вызван еще на 17 июля, но адвокат попросил отсрочку, из-за участия его партии в парламентских выборах.

В связи с этим ГБР снова вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.

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