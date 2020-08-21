Уже почти десять месяцев Госпродпотребслужба, которая объединяет жизненно необходимые контролирующие функции, не имеет ответственного руководства. Производителей пищевой продукции и аграриев загнали в тупик бюрократических вопросов. Непонятные, искусственно запутанные законодательные и нормативные правила мешают работать порядочным участникам рынка.

Пренебрегая интересами отечественных производителей и иностранных партнеров, в том числе Соглашением об ассоциации с ЕС, которое является достижением революции Достоинства и прежде всего интересами рядовых граждан, наш Кабинет Министров решил "ликвидировать" Госпродпотребслужбу и создать новую Государственную службу по контролю заболеваний в Украине под крылом Минздрава.

Что это значит на практике? Будет беспорядок и кадровые "соревнования", в течение месяцев, а то и лет не будет работать ничего. Лаборатории Госпродпотребслужбу, которые тестируют в том числе безопасности пищевых продуктов, будут переданы МЗ для "усиления борьбы с Covid-19". В то время, когда ВОЗ официально призывает прекращать карантинные меры, признав тот факт, что последствия карантина хуже последствий болезни. А в нашей стране делаем все наоборот – уничтожаем жизненно важную для Украины отрасль сельского хозяйства и пищевого производства, которая не сможет эффективно работать без четко функционующей Госпродпотребслужбы.

Наши иностранные партнеры будут вынуждены прекратить взаимодействие с отечественными производителями, остановятся экспортные контракты, государство потеряет огромные поступления в бюджет, прекратятся валютные поступления и тому подобное!

Ассоциация "Аграрный Альянс Украина" – против этих хаотических изменений в важнейшей государственной учреждении, тем более в этом году, когда неблагоприятные погодные условия, мировой экономический кризис, и пандемия принесли очень опасные вызовы сельхозпроизводителям и всему населению страны.

Мы направили письма-обращения в Офис Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обеспечить эффективное и прозрачное функционирование Госпродпотребслужбы, усилить ее законодательно и кадрово, назначить на вакантные должности профессиональное и ответственное руководство всех направлений!

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