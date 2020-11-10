Госпредприятия под руководством людей Зеленского потеряли 10 млрд грн – СМИ

Госпредприятия, на которых после избрания президентом Украины Владимира Зеленского сменили руководителей, показали суммарный убыток в 10 млрд грн.

Об этом сказано в совместном проекте издания "Тексты" и аналитиков системы YouControl. Его авторы выбрали из 100 крупнейших госпредприятий те, где после избрания Зеленского президентом правительство изменило руководителей.

Среди топ-5 компаний, которые получили наибольшие убытки в 2019 году по сравнению с 2018 годом – "Аграрный фонд" (-3,4 млрд грн), Центрэнерго (-2,479 млрд грн) и ГП "Завод им. Малышева" (-915 млн грн ), а также - ГП "Обслуживание воздушного движения Украины" (-828 млн грн) и ГП "Угольная компания" Краснолиманская" (-234 млн грн).

"Если отбросить суперприбыльный Нафтогаз, то суммарные убытки всех компаний в 2019 году составили 13,2 млрд по сравнению с 2018 годом. Из них 10 млрд приходятся на предприятия, где ЗЕвласть заменила руководителей”, – сказано в материале.

Журналисты направили 23 октября запросы в топ-5 убыточных предприятий, чтобы уточнить их данные по прибыли за 2018 и 2019 годы. По состоянию на день публикации материала ответ получили только от ПАО "Центрэнерго”.

Среди госпредприятий, доходы которых упали более чем на 30% после смены руководства, кроме вышеперечисленных, также: ГП "Артемсоль" (-103 млн грн), ГП "Завод "Электротяжмаш"(-82 млн грн), ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (-16 млн грн), ГП "Коневодство Украины" (-8 млн грн).

В то же время в материале названы предприятия, прибыль которых в 2019 году по сравнению с 2018 после смены руководителей выросла более чем на 30%. Это "Укринмаш" (4 млн грн), "Укрспирт" (19 млн грн), ГП "Новатор" (21 млн грн), "Спецтехно-Экспорт" (28 млн грн), АО "Херсонская Теплоцентраль" (73 млн грн) и ГП "НПК Газотурбостроение "Зоря-Машпроект" (262 млн грн).

Журналисты отметили, что проблема с украинской госсобственностью заключается не в наличии государственных предприятий как таковых, а в том, что у них до сих пор старая советская структура управления, которая манит менеджера украсть.

“Чтобы ее сломать, и родилась идея независимых наблюдательных советов с иностранцами в составе, которую сейчас критикует Зеленский”, – сказано исследовании.

Первоочередной задачей адекватной и рациональной власти авторы проекта назвали не продать работающие предприятия как можно быстрее, а наладить эффективную работу, чтобы управление осуществлялось по современным принципам, которые минимизируют коррупционные риски. А после этого надо смотреть, что продавать, а что оставить государству полностью или частично.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, ограничивающий размер заработных плат в наблюдательных советах государственных предприятий.