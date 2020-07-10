В стенах ООО "Евро-реконструкция" стостоялась встреча между руководителем предприятия Вячеславом Селивановым и новым председателем Государственной экологической инспекции Андреем Малеваным. Чиновник совершил визит для того, чтобы достичь договоренностей по осуществлению контроля соблюдения и выполнения природоохранного законодательства на предприятии.

Во время встречи руководители обсудили проблемные вопросы, касающиеся осуществления контроля выполнения природоохранных мероприятий в условиях карантина. Между сторонами была достигнута договоренность о дальнейшем диалога между предприятием и экологической инспекцией, в частности по инициативе предприятия будет подготовлено обращение к Государственной экологической инспекции, которое позволит провести внеплановое мероприятие контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Госэкоинспекция и ООО "Евро-реконструкция" начали открытый диалог

Также озвучено шаги предприятия в природоохранном поле, по осуществлению мер контроля соблюдения природоохранного законодательства.

На предприятии же отмечают, что всегда открыты к диалогу, взаимодействию и соответствующему контроля своих действий со стороны государственных институтов.

"ООО "Евро-реконструкция" нечего скрывать. Да, мы относимся к числу предприятий, осуществляющих загрязнение атмосферного воздуха, однако мы работаем только в рамках полученных разрешений, четко соблюдая отведенные нормы по выбросам. В то же время постоянно работаем над улучшением экологических показателей за счет осуществление реконструкции и внедрения природоохранных мероприятий", – утверждает генеральный директор ООО "Евро-реконструкция" Вячеслав Селиванов.

Также предприятие является плательщиком экологического налога. Законодательством Украины предусмотрено ежеквартальную уплату промышленными предприятиями экологического налога в пользу государства. Так, только за 2019 год ООО "Евро-реконструкция" уплачено более 28 миллионов гривен экологического налога,

ООО "Евро-реконструкция" отмечает, что на предприятии уже введены и реализуются природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологических показателей работы и уменьшение негативного воздействия предприятия на окружающую среду.

В частности, продолжается реконструкции газоочистного оборудования котлов, устанавливаются новые электрофильтры.

В конце 2018 года на предприятии построен первый из пяти электрофильтров, общей стоимостью 98, 6 млн грн, эксплуатация которого позволила в 80 раз уменьшить концентрацию по выбросам пыли, полностью соответствует европейским требованиям. Строительство только одного фильтра уже позволило в 2019 году снизить выбросы пыли в среднем на 20-25%, в зависимости от режима работы ТЭЦ.

Сейчас на предприятии осуществляется строительство следующего электрофильтра на котле №7. Общая стоимость строительства которого составляет 118 млн грн. Завершить работы планируется до конца 2020 года.

Также предприятием разрабатывается проектная документация на строительство следующих, сразу двух современных электрофильтров, которые планируют включить в инвестиционную программу предприятия на 2021 год.

Далее установление сероочистки и азотоочистки, что соответствует программе реконструкции и требованиям Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок.

Также во время карантина ООО "Евро-реконструкция" приняты меры по уменьшению использования угля за счет увеличения доли газа, для того, чтобы очистить воздух в зоне возможного влияния Дарницкой ТЭЦ.

"Такой шаг не выгоден со стороны работы предприятия, но мы понимает сложность ситуации и идем навстречу городу. За 4 месяца 2020 года доля использования газа в ООО "Евро-реконструкция" была увеличена до максимальной технической возможности, средний показатель использования газа составляет почти 60%. Это позволило в разы минимизировать выбросы в атмосферный воздух". – отмечает Вячеслав Селиванов.

Соблюдение экологических стандартов является определенным приоритетом деятельности ООО "Евро-реконструкция", что подтверждается конкретными природоохранными мероприятиями, утверждают на предприятии.

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ООО "Евро-реконструкция" является производителем тепловой и электрической энергии в столице. Предприятие обеспечивает теплом и горячей водой около трехсот тысяч потребителей Дарницкого и Днепровского районов.