В воскресенье, 15 сентября, в Верховную Раду внесли проект Государственного бюджета на 2020 год, который будет окончательно доработан до 2 ноября.

Подробностями документа поделился на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает "Экономическая правда".

"Мы сегодня в парламент подаем первый проект бюджета, чтобы депутаты могли на него посмотреть. В течение 2 недель должны подать в ВР программу деятельности правительства. После этого эта программа будет учтена между первым и вторым чтением", – заявил он.

Что заложено в госбюджете-2020:

Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 миллиарда гривень и составят 245,8 миллиарда гривень.

Финансирование Пенсионного фонда – 172,6 миллиарда гривень.

На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 миллиарда гривень, из которых 69,7 миллиарда гривень – Дорожный фонд.

Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в размере 2 миллиардов гривень.

Госбюджет-2020: Гончарук озвучил главные детали

По словам Гончарука, проект пока не учитывает большинства тех идей, с которыми выступала команда президента Владимира Зеленского, поскольку работа все еще продолжается.

"В этом проекте бюджета вы уже увидите уменьшение дефицита, вы увидите, что и это правительство, и команда президента намерены уменьшать долг, который государство сегодня имеет. Мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда наша расходы будут равны нашим доходам", – поделился премьер.

По его словам, это среднесрочная цель. "Мы, к сожалению, не можем этого достичь за год или даже за два, но мы это держим в уме. Дефицит бюджета в новом бюджете будет еще меньше, чем в прошлом", – заверил премьер.

Госбюджет-2020: Гончарук озвучил главные детали epravda.com.ua

"Вторая составляющая – объем доходов, то есть объем денег, которые государство собирает фактически с общества, с экономики и перераспределяет относительно ВВП – также будет уменьшаться. Это значит, что мы хотим, чтобы государства в экономике становилось меньше", – сообщил Гончарук.

Премьер также пообещал увеличить расходы на дороги.

"Мы понимаем, что этих денег будет недостаточно для того, чтобы решить все амбициозные задачи, которые перед нами стоят. Мы отдельно во время представления программы действий правительства в парламенте поделимся своими мыслями по финансированию строительства дорог", – отметил он.

Изменения, по словам Гончарука, коснутся и агросектора. Повлиять на это должно открытие рынка земли, о котором не раз говорила команда Зеленского.

"Мы изменили подход в государственной поддержке агросектора. Вместо дотирования крупных предприятий мы сфокусируемся на том, чтобы в случае принятия земельной реформы компенсировать процентную ставку для фермеров (малых предприятий)", – пояснил он.

Также стало известно, что в бюджете-2020 Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату на 550 гривен, до 4723 гривень.

Госбюджет-2020: Гончарук озвучил главные детали investigator.org.ua

Отметим, законопроект о государственном бюджете на год создает Министерство финансов. Затем документ выносится на рассмотрение Кабмина, который должен утвердить этот проект. После этого документ поступает в Верховную Раду. Там бюджет рассматривается в трех чтениях: между первым и вторым в законопроект могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства, он становится законом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.

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