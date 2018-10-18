Рада сделала шаг к принятию госбюджета-2019: что в нем будет

Верховная Рада в первом чтении приняла проект государственного бюджета Украины на 2019 год. За соответствующий законопроект проголосовали 240 народных депутатов. (Чтобы посмотреть результаты поименного голосования доскрольте до конца страницы).

На решение парламента уже отреагировал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

"240 - "За"! Парламент принял Бюджетную резолюцию, а значит закон о госбюджете-2019 принят за основу в первом чтении. Впереди - работа над обработкой принятых бюджетных выводов и предложений и соответствующая подготовка бюджета ко 2-му чтению", - сказано в сообщении.

240 – За! Парламент ухвалив Бюджетну резолюцію, а отже закон про Держбюджет-2019 ухвалений за основу в першому читанні. Попереду – робота над опрацюванням ухвалених бюджетних висновків та пропозицій та відповідна підготовка бюджету до 2-го читання. #БюджетРозбудовиКраїни — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 октября 2018 г.

Помимо того, Верховная Рада в четверг, 18 октября, одобрила в первом чтении еще один законопроект из так называемого бюджетного пакета: "О внесении изменений в Бюджетный кодекс" (№9084).

Согласно Бюджетному кодексу и Регламенту Верховной Рады, проект госбюджета на следующий год в первом чтении должен быть принят до 20 октября, хотя в минувшем году это произошло лишь 14 ноября.

После этого Кабинет министров с участием парламентского бюджетного комитета должен в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября, подать Раде обновленный проект с учетом ее бюджетных выводов со сравнительной таблицей, с пояснениями о причинах отказа от отдельных предложений парламента.

Согласно показателям главного финансового документа, инфляция в следующем году сократится до 7,4%, ВВП – вырастет на 3%, а минимальная зарплата достигнет 4173 гривни.

Прожиточный минимум в следующем году вырастет с 1853 до 2011 гривен. Минимальные пенсии поднимут дважды: в начале 2019 года - до 1497 гривен, а под конец – до 1624 гривни.

Курс доллара, согласно прогнозам, будет находиться на уровне 30,5 грн/$.

Основные положения:

Долговая нагрузка – 52,2% ВВП.

Доходы бюджета – 1,29 трлн гривен.

Бюджет на оборону – 209,5 млрд гривен.

Бюджет на дороги – 56 млрд гривен.

Здравоохранение – 92,3 млрд гривен.

Рассмотрение проекта госбюджета-2018 во втором чтении должно завершиться до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом – до 1 декабря.

Результаты поименного голосования нардепов:

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 15 сентября внес в Верховную Раду проект госбюджета-2019.