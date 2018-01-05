Госбюджет-2018: стало известно, во сколько обойдется украинцам содержание Верховной Рады

Содержание Аппарата Верховной Рады обойдется украинцам на 40% дороже, чем в прошедшем году.

Это предусмотрено в законе о Государственном бюджете на 2018 год, который обнародован в пресс-службе парламента.

Так, на Верховную Раду потратят 1 млрд 724 млн гривень. Тем временем, в прошлом сумма была значительно меньше –1 млрд 217 млн гривень. На зарплату депутатов, их помощников и сотрудников Аппарата предусмотрено выделение 981 млн гривен. Помимо этого, на содержание парламентской газеты "Голос Украины" и освещение деятельности ВР в средствах массовой информации потратят 61,5 млн гривень.

Также, в законе о госбюджете заложен рост доходов на 19%: с 771,2 млрд грн до 917,8 млрд грн (в том числе общего фонда на 20% — с 702 млрд грн до 842,8 гривень). Помимо этого, расходы вырастут на 17,9%: с 841,4 млрд грн до 991,7 млрд грн (в т.ч. общего фонда на 18,3% — с 768 млрд грн до 908,5 гривень).

Как сообщал "Обозреватель", Рада приняла закон о Госбюджете в начале декабря.