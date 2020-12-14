Госагентство инфраструктуры потратит 4 млн гривен на престижные кроссоверы

Государственное агентство инфраструктурных проектов закупит четыре автомобиля Skoda Kodiaq Ambition на 3,9 млн гривен.

Тендер на поставки выиграло предприятие "Автотрейдинг-Центр". Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.

Госагентство инфраструктурных проектов намерено использовать соответствующие автомобили для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Согласно документации, авто Skoda Kodiaq Ambition (2.0 TSI/132 KW 7DSG 4x4) обойдется ведомству по 978,7 тысячи гривен за единицу.

Ранее аналогичные авто закупили для Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на общую сумму 2,62 млн грн. Победителем тендера стало ООО "Автоцентр Киев".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украине разгорелся скандал вокруг закупки "Укравтодором" нескольких внедорожников. Компания собиралась потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В тендере на закупку Toyota Land Cruiser Prado заказчик прописал, что авто должно иметь 4-литровый двигатель, кожаный салон, руль с декоративными вставками, иллюминацию интерьера, климат и круиз-контроли, аудиосистему Toyota Touch 2, интеллектуальные средства безопасности. На внедорожник "Укравтодор" должен был потратить 1,8 млн грн.

Впоследствии, Служба автомобильных дорог в Запорожской области по результатам тендера заказала в ООО "Техноцентр" Навигатор " два внедорожника на общую сумму 2,38 млн гривен.

Речь шла о внедорожнике Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектации Premium 2020 выпуска.

После огласки в обществе Глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado отменен. Одновременно с этим были инициированы дополнительные проверки аналогичных закупок.