Госагентство инфраструктуры потратит 4 млн гривен на престижные кроссоверы

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Госагентство инфраструктуры потратит 4 млн гривен на престижные кроссоверы

Государственное агентство инфраструктурных проектов закупит четыре автомобиля Skoda Kodiaq Ambition на 3,9 млн гривен.

Тендер на поставки выиграло предприятие "Автотрейдинг-Центр". Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.

Госагентство инфраструктурных проектов намерено использовать соответствующие автомобили для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Согласно документации, авто Skoda Kodiaq Ambition (2.0 TSI/132 KW 7DSG 4x4) обойдется ведомству по 978,7 тысячи гривен за единицу.

Тендер на поставки выиграло предприятие "Автотрейдинг-Центр"
Тендер на поставки выиграло предприятие "Автотрейдинг-Центр"
Характеристики Skoda Kodiaq Ambition

Ранее аналогичные авто закупили для Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на общую сумму 2,62 млн грн. Победителем тендера стало ООО "Автоцентр Киев".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украине разгорелся скандал вокруг закупки "Укравтодором" нескольких внедорожников. Компания собиралась потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В тендере на закупку Toyota Land Cruiser Prado заказчик прописал, что авто должно иметь 4-литровый двигатель, кожаный салон, руль с декоративными вставками, иллюминацию интерьера, климат и круиз-контроли, аудиосистему Toyota Touch 2, интеллектуальные средства безопасности. На внедорожник "Укравтодор" должен был потратить 1,8 млн грн.

Впоследствии, Служба автомобильных дорог в Запорожской области по результатам тендера заказала в ООО "Техноцентр" Навигатор " два внедорожника на общую сумму 2,38 млн гривен.

Речь шла о внедорожнике Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектации Premium 2020 выпуска.

После огласки в обществе Глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado отменен. Одновременно с этим были инициированы дополнительные проверки аналогичных закупок.

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