Без горячей воды и тепла могут остаться миллионы украинцев: чем грозит война с "Нафтогазом"

Киевляне стали заложником конфликта местной власти и главного поставщика голубого топлива – государственного НАК "Нафтогаза". Пока стороны выдвигают взаимные требования и делают громкие заявления о грядущей "техногенном ЧП", большая часть столицы остается без горячей воды. И если ситуация в ближайшее время не изменится, в августе у киевлян пропадет электроэнергия, а в октябре – не будет отопления.

OBOZREVATEL разобрался, почему возник конфликт и чем он грозит простым потребителям коммунальных услуг.

Платить отказываются

"Київенерго" много лет занималось поставками тепла и горячей воды, арендуя у города часть инфраструктуры. В прошлом году местная власть приняла решение не продолжать соглашение со старым предприятием, а поручить поставки коммунальному предприятию "Київтеплоенерго". С таким решением все согласились, правда, в "Нафтогазе" озвучили свое условие: новое предприятие должно взять на себя обязательство оплатить долги старого. Более того, без этого подключения к газу не будет, заявили в НАК.

В КГГА платить не собираются. "Позиция "Нафтогаза" о передаче задолженности "Київенерго" спорная и решение этого вопроса должно происходить отдельно от процессов жизнеобеспечения города. Решение вопроса задолженности - это отдельный процесс, который может занять длительный период. И все это время киевляне не должны оставаться без услуг", - заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев. На данный момент горячей воды нет у большой части столицы. А если проблему не решить, уже в августе пропадет и электроэнергия.

На этой недели споры между местной власти обострились. Чиновники от горсовета угрожают "Нафтогазу" "радикальными действиями". На подъездах по городу расклеивают объявления с текстом "в вашем доме нет воды из-за "Нафтогаза", с вас требуют долги".

"Покамест КГГА занимаются политикой, газа, к сожалению, не будет", - неофициально прокомментировали ситуацию в компании. В НАК говорят, что простить 4,8 млрд грн долгов не могут, более того, если государственная компания пойдет на такой шаг, ответственного за это решение ждут проблемы. Так, согласно закону "О теплоснабжении", тот, кто получает права генерировать и транспортировать тепло, должен взять на себя и обязанность оплатить долги. То есть по закону, если "Київенерго" передало имущественный комплекс, выбивать старые долги они больше не обязаны.

"В случае если субъекту хозяйствования предоставлено в пользование (аренду, концессию, управление и т.п.) целостный имущественный комплекс по выработке тепловой энергии, такой субъект становится правопреемником по долговым обязательствам по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировки и поставки, возникшие у субъекта хозяйствования, который раньше использовал указанное имущество (владел или пользовался им)", - говорится в 22 статье закона.

Более того, в этом же законе сказано, что договор о поставках энергоносителей заключается "исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке за предыдущий период". То есть, согласно букве закона, "Київтеплоенерго" обязаны согласовать, каким образом они будут выплачивать долги, а уже после требовать от "Нафтогаза" подключения к голубому топливу. Стоит также отметить, что из 4,8 млрд грн, долги киевлян составляют всего 2,5 млрд грн. Остальное – задержка по компенсациям субсидий и льгот, штрафы и пени.

Заплатят все равно киевляне

За уже использованный газ так или иначе должникам придется заплатить. Вопрос только в том, кто будет требовать оплаты. В случае, если этим займется коммунальное предприятие, местной власти придется активнее работать с должниками. А вот если долг все-таки оставят "Київенерго", последние имеют все шансы подать в суд и отказаться платить "Нафтогазу". Тогда на какое-то время долги киевлян "зависнут" и требовать их не будет кому.

Как показывает статистика, в среднем каждая десятая квартира практически в любой многоэтажке накапливает долги. В Киеве этот показатель меньше. К примеру, по словам замдиректора Центра коммунального сервиса Андрея Щербины, уровень расчетов за содержания домов и придомовой территории в Киеве составляет 96%.

В отопительный сезон оставлять украинцев без горячей воды и тепла не имеют право. А вот отключить холодную воду или свет могут. К примеру, в Киеве есть ОСМД, в которых управляющая компания систематически не платит за "свет". И если это большой долг (от 100 тыс. грн), то отключить от электроэнергии могут всю многоэтажку. Фактически для поставщика есть один крупный потребитель – управляющая компания.

Также с должниками могут судиться. Минимальная ставка за подачу в суд о получении судебного приказа - 881 грн, либо 1762 грн при подаче иска материального характера. Исходя из этого невыгодно подавать в суд, если долг меньше суммы судебного сбора, рассказывает юрист Дина Дрыжакова. И если суд примет решение не в пользу потребителя, у него в счет долга могут арестовать и продать любое имущество, в том числе и квартиру.