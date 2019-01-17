''Гори в аду!'' ''Укрзалізниця'' вляпалась в новый громкий скандал

Компания "Укрзалізниця" с 15 января 2019 года ввела новые тарифы на оформление коллективных пассажирских перевозок.

Как сообщила пользователь Facebook Ксения Вехетек, отныне стоимость бронирования билета для взрослого составляет 200 грн, для ребенка — 50 грн. Эту же информацию подтвердили OBOZREVATEL в кассе по бронированию билетов.

"Горы в аду, "Укрзалізниця"! Только узнала, что с 15.01.2019 года перевозчик-монополист ввел новые тарифы на оформление коллективных пассажирских перевозок. Теперь стоимость бронирования 1 билета для взрослого составляет 200 грн, для ребенка — 50 грн. До этого эта ставка составляла 32 грн. То есть внезапно стало +400 грн за взрослого за билеты туда/обратно, независимо даже от стоимости тех билетов", — рассказала Вехетек.

По ее словам, ситуация выглядит очень пессимистично для внутреннего туризма Украины.

"Я бы эти процессы очертила коротко - минимум качества и комфорта за максимальную цену. Кто-то целенаправленно разрушает отрасль — Украина для украинцев становится все более недостижимой", — заключила она.

Отметим, что комментировать ситуацию в пресс-службе "Укрзалізниці" отказались. Мы обратились с официальным запросом в компанию. OBOZREVATEL будет следить за ситуацией и ознакомит читателей с ответом УЗ.

На ситуацию уже резко негативно отреагировали в сети – украинцы возмущены новыми тарифами.

"Нужно Омеляну писать, это совсем какая то жесть. Вместо скидки за оптовый заказ, надбавка больше 50%", "Какая глупость, реально", " То есть эти 200 грн не входят в стоимость билета?". "Самолетом за границу дешевле уже", "Это просто наглость какая-то", "У меня такое впечатление, что это делается умышленно, чтобы усилить социальное напряжение. Потому что иначе — это просто глупость, которую нельзя объяснить", "Надо письмо писать", — прокомментировали ситуацию пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Укрзалізниця" в 2019 году планирует два раза повысить стоимость пассажирских билетов на поезда. С 1 апреля проездные билеты подорожают на 12%, а с октября — еще на 12%.

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