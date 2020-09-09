Горбаля рекомендовали назначить членом Совета НБУ

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании принял решение рекомендовать Верховной Раде назначить Василия Горбаля членом Совета НБУ.

Об этом сообщается на сайте комитета. Решение приняли почти единогласно: из 24 членов комитета, только трое высказались против.

Горбаль ранее дважды был членом Совета НБУ. Кроме того, был совладельцем и почетным президентом Укргазбанка.

Горбаль родился во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал после окончания вуза в должности ведущего экономиста подотдела рынка ценных бумаг отдела поддержки предпринимательства Министерства экономики Украины. В том же 1993-м стал начальником отдела валютных операций и операций с ценными бумагами Транскредобанка, после чего за короткий промежуток времени сделал солидную карьеру банкира.

Уже в 1994-м Горбаль был заместителем, а затем и.о. председателя правления Киево-Печерского акционерного коммерческого банка. Через год перешел в коммерческий банк ФЭБ, где сначала стал начальником управления развития филиальной сети, а затем – и.о. директора киевского филиала.

В 2002 году Горбаль стал почетным президентом Укргазбанка – в связи с избранием в депутаты парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 16 июля назначила на должность главы НБУ Кирилла Шевченко, который возглавлял государственный Укргазбанк.

31 июля Совет Национального банка освободила по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ.

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