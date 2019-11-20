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20 ноября • обновлено в 14:52
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"Делали сознательно": против НБУ выдвинули громкое обвинение из-за ПриватБанка

1.6т
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Национальный банк Украины "подогревает" скандалы вокруг ПриватБанка, чем ухудшает его финансовые результаты.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV финансист Василий Горбаль. Он предположил, что слухи о требованиях МВФ не возвращать ПриватБанк бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову могут быть очередным "вбросом".

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"Национальный банк (возможно, сознательно) "перегрел" эту тему, комментируя буквально каждый этап сложных судебных процессов – как с крупнейшими заемщиками, так и с бывшими акционерами. Такое постоянное комментирование создало негативный фон банку", – пояснил Горбаль.

Эксперт обратил внимание, что из всех государственных банков у "Привата" худшая динамика за 2019 год.

"Рост активов ПриватБанка за этот год на уровне 2%. У того же "Укргазбанка" – 20%. Т.е. уже есть претензии к правлению, поскольку именно оно отвечает за оперативную деятельность", – подчеркнул он.

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По словам Горбаля, принимать решения о реструктуризации кредитов и т.д. должны правление и наблюдательный совет: "Это не должны быть месседжы от президента, главы правительства и т.д.".

На уточняющий вопрос, правдивы ли слухи о требованиях МВФ по ПриватБанку, он ответил:

"Мы сами их вбрасываем. Я помню, еще при предыдущих правительствах довольно часто делали замечания некоторым нашим представителям, которые записывали в требования МВФ свои лоббистские вещи. И я не исключаю эти вещи и сейчас. Когда мы слишком драматизируем все наши переговоры с МВФ и драматизируем риски".

По данным Горбаля, рост активов ПриватБанка за этот год составил лишь около 2%

По данным Горбаля, рост активов ПриватБанка за этот год составил лишь около 2%

Евгений Котенко / apostrophe.ua

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Автор
Наталья Глазова Наталья Глазова
Темы
Национализация ПриватБанка Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция
Персона
Василий Горбаль
Место
Украина
Теги
ПриватБанк Национальный банк Украины МВФ кредит
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