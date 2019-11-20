"Делали сознательно": против НБУ выдвинули громкое обвинение из-за ПриватБанка

Национальный банк Украины "подогревает" скандалы вокруг ПриватБанка, чем ухудшает его финансовые результаты.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV финансист Василий Горбаль. Он предположил, что слухи о требованиях МВФ не возвращать ПриватБанк бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову могут быть очередным "вбросом".

"Национальный банк (возможно, сознательно) "перегрел" эту тему, комментируя буквально каждый этап сложных судебных процессов – как с крупнейшими заемщиками, так и с бывшими акционерами. Такое постоянное комментирование создало негативный фон банку", – пояснил Горбаль.

Эксперт обратил внимание, что из всех государственных банков у "Привата" худшая динамика за 2019 год.

"Рост активов ПриватБанка за этот год на уровне 2%. У того же "Укргазбанка" – 20%. Т.е. уже есть претензии к правлению, поскольку именно оно отвечает за оперативную деятельность", – подчеркнул он.

По словам Горбаля, принимать решения о реструктуризации кредитов и т.д. должны правление и наблюдательный совет: "Это не должны быть месседжы от президента, главы правительства и т.д.".

На уточняющий вопрос, правдивы ли слухи о требованиях МВФ по ПриватБанку, он ответил:

"Мы сами их вбрасываем. Я помню, еще при предыдущих правительствах довольно часто делали замечания некоторым нашим представителям, которые записывали в требования МВФ свои лоббистские вещи. И я не исключаю эти вещи и сейчас. Когда мы слишком драматизируем все наши переговоры с МВФ и драматизируем риски".

По данным Горбаля, рост активов ПриватБанка за этот год составил лишь около 2% Евгений Котенко / apostrophe.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В декабре 2016 года ПриватБанк, ранее принадлежавший Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, перешел в государственную собственность.

В 2018 году международное детективное агентство Kroll обнаружило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 миллиардов долларов.

Сейчас суды разных инстанций рассматривают сотни производств, связанных с "Приватом". В частности, в декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Суд уже вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение было обжаловано.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что никто из его новой команды или в правительстве не будет возвращать банки бывшим собственникам.

Осенью 2019 года Кабинет министров вместе с МВФ начал разрабатывать новый меморандум о сотрудничестве. Как заявила министр финансов Оксана Маркарова, "любые обратные движения с ПриватБанком не соответствуют стратегическим планам".

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