Горбаль назвал информацию об увольнении Данилишина с должности главы Совета НБУ провокацией

Информация в Telegram каналах о якобы увольнении Богдана Данилишина с должности председателя Совета Национального банка Украины – это информационная провокация.

Об этом заявил член Совета НБУ Василий Горбаль журналисту УНН и добавил, что за ней стоит цель рассорить членов Совета Нацбанка,

"Голову выбирает Совет на своем заседании – это норма закона. У нас в никого каких-либо претензий и т.д. (нет. – Ред.). Такой вопрос вообще не обсуждался. Я понимаю, что это информационная провокация. Я сегодня уже получил подобную смс с моей фамилией и с фамилией Виталия Шапрана", – рассказал Горбаль.

Отметим, что в Telegram каналах начала появляться информация о якобы увольнении Богдана Данилишина с должности главы Совета НБУ сразу после того, как "разберутся с Рожковой". Сообщалось, что вместо Данилишина Совет НБУ якобы должен возглавить Василий Горбаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Национального банка Украины в пятницу, 16 октября, не смог уволить заместителя главы Нацбанка Екатерину Рожкову из-за отсутствия кворума. В итоге заседание Совета НБУ перенесли.

Напомним, шо Совет Национального банка Украины 2 октября во время заседания принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожков и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

На такое решение критически отреагировали в МВФ и в посольстве США в частности.