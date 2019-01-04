Google вывел в офшор 20 млрд евро: что произошло

Google вывел 19,9 млрд евро через голландскую оффшорную компанию на Бермудские острова в 2017 году.

На соответствующие меры американская корпорация пошла, чтобы уменьшить свои налоговые отчисления за границей, сообщает Reuters.

Сумма, направленная через Google Netherlands Holdings BV, была примерно на 4 млрд евро больше, чем в 2016 году.

Новости Google решил закрыть свою соцсеть

Эта законная схема позволяет американской корпорации в течение последних десяти лет платить в ЕС существенно ниже налоги на доходы.

В частности, в 2017 году, подразделение Google в Голландии выплатило всего 3,4 млн евро налогов с доходов, которые превысили 13,6 млрд евро.

"Мы выплачиваем все причитающиеся налоги и соблюдаем налоговое законодательство в каждой стране, в которой мы работаем по всему миру", – резюмировали представители Google.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Google получил штраф от Европейской комиссии на 4,3 млрд евро, что является наибольшей суммой, которую когда-либо взымали с одной компании.

Такое решение связано с нарушением антимонопольного законодательства по делу операционной системы Android.