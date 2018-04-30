"Гонятся за деньгами": эксперт рассказала, как "убивают" дороги в Украине

Езда в Украине перегруженных фур является одним из серьезных факторов, который "убивает" качество дорог в стране.

Об этом заявила директор ГП "Укрдоринвест" Елена Криворучко, передает ZN.UA. Она отметила, что любая дорога имеет заложенные характеристики, в том числе по прочности.

Однако предприимчивые логисты в погоне за прибылью перегружают фуры в целых два, а то и три раза. При этом недавно в компании смогли зафиксировать антирекорд — при допустимом весе в 40 т грузовик вез более 200 т продукции.

"Перегрузка транспорта — это прямое нарушение закона. Например, в США за этим следят полиция и другие контролирующие органы, а дальнобойщики становятся на специальные весы каждый раз, как получили новый груз. И в случае перегрузки могут вообще отказаться везти ту часть партии, которая выходит за допустимые пределы, потому что это грозит им немалыми штрафами", - рассказала Криворучко.

"В Украине сегодня практически нет комплексов для взвешивания автотранспорта. При этом даже идеальная и качественная дорога вряд ли в состоянии пережить год-два, если каждый день по ней будут двигаться перегруженные фуры", — подчеркнула эксперт.

Она добавила - чтобы избежать ухудшения качества дорог перегруженными фурами необходимо внедрение системы весового контроля.

"Сегодня это один из краеугольных камней успеха реформирования дорожной сферы. Дело в том, что можно построить любую дорогую, но она все равно разрушится раньше гарантийного срока, если по ней каждый день будут ездить сотни машин, нарушающих весовые нормы. В Украине необходимо внедрять практику весового контроля и вводить большие штрафы для нарушителей, только это заставит предпринимателей думать об оптимизации логистических цепей", — заявила Криворучко.

Как писал "Обозреватель", ранее украинцам рассказали, когда в стране построят хорошие дороги.