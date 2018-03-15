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Гонтарева отчиталась в Раде о работе в НБУ

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Валерия Гонтарева пришла в Верховную Раду для того, чтобы отчитаться о своей деятельности на должности главы Национального банка Украины.

"С самого начала я подчеркивала, что пришла в НБУ для проведения реформ. Поэтому, когда все реформы, которых немедленно требовала украинская экономика и банковский сектор, были сделаны, я посчитала свою миссию полностью выполненной", – заявила она на трибуне парламента.

Гонтарева отметила, что после этого она подала официальное заявление об отставке по собственному желанию.

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По словам чиновницы, за время руководства Нацбанком ей удалось обеспечить макрофинансовую стабильность.

"Украина перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Успешное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными кредиторами позволило нарастить резервы до 18,4 млрд долларов", – сообщила Гонтарева .

Она также добавила, что НБУ очистил банковскую систему от неплатежеспособных финучреждений. По словам Гонтаревой, была проведена полная трансформация и самого Нацбанка.

Напомним, в апреле 2017 года Гонтарева объявила об отставке. Она ушла в неоплачиваемый отпуск в конце лета. 12 апреля появилась информация, что пост руководителя Нацбанка займет либо глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук, либо Яков Смолий.

С 11 мая обязанности главы НБУ исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий.

Как сообщал "Обозреватель", президент Украины Петр Порошенко также предлагал кандидатуру Смолия в качестве нового главы НБУ.

Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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