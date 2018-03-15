Гонтарева отчиталась в Раде о работе в НБУ

Валерия Гонтарева пришла в Верховную Раду для того, чтобы отчитаться о своей деятельности на должности главы Национального банка Украины.

"С самого начала я подчеркивала, что пришла в НБУ для проведения реформ. Поэтому, когда все реформы, которых немедленно требовала украинская экономика и банковский сектор, были сделаны, я посчитала свою миссию полностью выполненной", – заявила она на трибуне парламента.

Гонтарева отметила, что после этого она подала официальное заявление об отставке по собственному желанию.

По словам чиновницы, за время руководства Нацбанком ей удалось обеспечить макрофинансовую стабильность.

"Украина перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Успешное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными кредиторами позволило нарастить резервы до 18,4 млрд долларов", – сообщила Гонтарева .

Она также добавила, что НБУ очистил банковскую систему от неплатежеспособных финучреждений. По словам Гонтаревой, была проведена полная трансформация и самого Нацбанка.

Напомним, в апреле 2017 года Гонтарева объявила об отставке. Она ушла в неоплачиваемый отпуск в конце лета. 12 апреля появилась информация, что пост руководителя Нацбанка займет либо глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук, либо Яков Смолий.

С 11 мая обязанности главы НБУ исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий.

Как сообщал "Обозреватель", президент Украины Петр Порошенко также предлагал кандидатуру Смолия в качестве нового главы НБУ.