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"Гонит порожняк": названа самая отстающая область Украины

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Луганская область оказалась на последнем 25 месте в рейтинге регионов Украины по экономическим показателям.

Подобные данные были обнародованы в рамках мониторинга Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Отмечается, что область имеет худшие показатели по валовому региональному продукту (ВРП) и уровню доходов населения. Сыграло свою роль и плачевное состояние промышленности. Производство на Луганщине потеряло около 17% за 2018 год.

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"Гонит порожняк": названа самая отстающая область Украины

Однако нашлись и сферы, где область заняла твердую позицю в средине списка. Так, 16 место Луганщина получила в сельском хозяйстве, 10-е – по направлению "Финансовая самодостаточность"

По результатам мониторинга видно также, что половина всех промышленных мощностей на подконтрольной Украине части Луганщины сосредоточена в трех городах – Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. И Лисичанск выглядит самым проблемным на фоне соседей.

Показатели ВРП

Показатели ВРП

Обьем реализованной промышленной продукции

Обьем реализованной промышленной продукции

Отстающие позиции Луганщини прокомментировал украинский журналист Денис Казанский.

"Луганская область остаётся худшей областью Украины по экономическим показателям. Главная причина этого, безусловно, война. Но в соседней Донецкой области тоже война, а ситуация там получше", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа роль каждой области Украины в росте экономики страны.

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Место
Украина
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