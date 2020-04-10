Гончаруку грозит до пяти лет лишения свободы из-за катастрофы с масками – юрист

Бездействие бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которое привели к дефициту масок в стране и необходимости переплачивать втридорога за импортные средства защиты, может стоить ему лишения свободы сроком до пяти лет.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал юрист Александр Плахотник. Так, поведение политика может попадать под действие второй части статьи 367 УКУ (служебная халатность). Санкция – лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как поясняет юрист, чтобы подтвердить халатность, правоохранителям нужно доказать, что он не просто проигнорировал свои должностные обязанности, но и отказался их выполнять. "Если он просто не рассмотрел какое-либо решение, например, в силу занятости, привлечь к ответственности будет крайне сложно. Думаю, именно поэтому Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследование сразу после того, как стало известно, что секретарь СНБО Алексей Данилов отправлял письма Гончаруку с просьбой запретить экспорт, то есть он не просто не выполнял обязанности, а конкретно отказался их выполнять", – поясняет юрист.

Также силовикам придется доказать, что халатность Гончарука нанесло ущерб бюджету в размере от 60,9 тыс. грн. Отметим, как писал OBOZREVATEL, из-за действий Гончарука из бюджета пришлось переплатить миллионы долларов. Маски, которые можно было купить за 1 грн, сейчас покупают за 11-12 грн.

Отметим, Кабинет министров только 11 марта решил запретить экспорт продукции, которая может остановить распространение эпидемии (в том числе масок).

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов дважды обращался с просьбой временно запретить экспорт масок и средств защиты, чтобы не допустить распространение коронавируса в Украине. При этом на тот момент премьер Алексей Гончарук рекомендации СНБО проигнорировал.