Отставка Гончарука: что известно на данный момент. Обновляется

Монобольшинство Верховной Рады в среду, 4 марта, рассмотрит увольнение Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Ожидается, что новым главой правительства станет вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

По предварительным данным, Гончарук написал заявление о своей отставке. Оно датируется 3 марта 2020 года, свидетельствуют копии документа.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию кадровых перестановок в Кабинете министров.

Что известно:

28 февраля президент Владимир Зеленский принял решение созвать внеочередное заседание Верховной Рады на 4 марта. В повестке указывались кадровые вопросы Кабинета министров.

2 марта Гончарук объявил, что не собирается уходить в отставку. "Я никаких заявлений на эту минуту не писал. У нас будут консультации с президентом и парламентом. Больше я об этом ничего комментировать не хочу", – заявлял премьер.

Однако 3 марта на закрытом заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде приняли окончательное решение о перестановках в украинском правительстве.

Голосование за отставку Гончарука и ряда министров состоится 4 марта на внеочередном заседании парламента в 16:00.

10:37 Бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что никакого нового заявления об отставке Гончарук не подавал. Он отметил, что заявление, которое рассматривал парламентский комитет, было написано премьером в августе 2019 года без даты.

"Вчера когда Гончарук отказался писать и подавать заявление об отставке, на старом заявлении поставили число и зарегистрировали в аппарате ВРУ. Это чистой воды шулерство. Доказать его можно проведя графологическую экспертизу заявления, которое сегодня рассматривал парламентский комитет", – резюмировал Мосийчук.

10:08 Увольнение Гончарука поддержали 23 из 25 членов профильного комитета.

10:00 Источники опубликовали снимки документа, которые свидетельствуют, что заявление было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады еще во вторник в 17:42.

Гончарук уже написал заявление о своей отставке

Гончарук уже написал заявление о своей отставке

Также известно, что свою должность потеряет глава Министерства финансов Оксана Маркарова. "Она уже готовится на выход, вопрос с ее отставкой решен. Ее место может занять Игорь Уманский", – пояснил один из народных депутатов.

Свои должности сохранят министр юстиции Денис Малюська, министр образования Анна Новосад, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр экономического развития Тимофей Милованов.

Гончарук уже написал заявление о своей отставке

Отметим, что правительство Гончарука обвиняли в провале с наполнением бюджета. В главном финансовом документе Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

Таким образом "дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг придется потратить рекордные почти 40% доходов бюджета.

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