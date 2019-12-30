Гончарук сказал, каким будет курс гривны в 2020 году: к чему готовиться

В 2020 году национальная валюта Украины продолжит укрепляться.

Об этом в интервью "Украина 24" сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, отметив, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.

"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", – отметил Гончарук.

Гончарук в интервью на "Украина 24" Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук заявил, что не считает укрепление гривни негативным явлением. По его словам, укрепление имеет свои плюсы и минусы.

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