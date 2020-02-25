Украинские нефть и газ ждут масштабные инвестиции: Гончарук поделился деталями

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство предложит инвесторам почти 30 тысяч квадратных метров потенциальных нефтегазовых участков.

"Правительство привлекает инвестиции в энергетический сектор. Чтобы недропользование было эффективным, мы упрощаем доступ инвесторов на рынок и ликвидируем теневые рынки и схемы", – сообщил Гончарук во время выступления на Украинском энергетическом форуме.

По его словам, Кабинет министров разработал "Инвестиционный атлас недропользователя", который содержит более 100 привлекательных для малого и среднего бизнеса объектов.

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Кроме того, в первом полугодии 2020 года заработает э-кабинет недропользователя. Он должен сократить количество отказов заявителям – это минимизирует коррупционные риски и ускорит процесс согласования и получения специальных разрешений.

Гончарук добавил, что уже в марте могут быть заключены первые девять соглашений о разделе продукции по добыче нефти и газа в Украине.

"Механизм СРП также работает. Я ожидаю, что в ближайшие месяцы, скорее всего в марте, первые 9 соглашений будут заключены. Ну и новые также, конечно, не заставят себя ждать. У нас есть что предложить инвестору, который готов инвестировать в добычу в Украине" , – резюмировал премьер.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство предложит инвесторам почти 30 тысяч квадратных метров потенциальных нефтегазовых участков

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