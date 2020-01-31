Платить в два раза меньше! Гончарук раскрыл украинцам хитрость об отоплении

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что термомодернизация домов может вдвое уменьшить расходы украинцев на отопление.

В своем Telegram-канале он поделился опытом общения с жителями Житомира, которые уже испробовали такую инициативу на практике.

"Результат – люди из энергоэффективного дома платят за отопление в среднем вдвое меньше, чем жители соседнего дома. В цифрах: в среднем за двухкомнатную квартиру в энергоэффективном доме жители платят 677 грн, а их соседи на той же улице в доме, который нуждается в термомодернизации, – 1211 грн", – написал премьер.

Гончарук раскрыл украинцам хитрость об отоплении Telegram Алексея Гончарука

Он детально описал необходимые меры: в доме заменили окна на энергоэффективные, входные двери, двери в тамбуре, двери в полуподвальных помещениях, провели теплоизоляцию дома. В целом потратили 889 тыс. грн. Значительную часть этих денег компенсировали из государственного – 285 тыс. грн, городского – 267 тыс. грн и областного бюджетов – 8 тыс. грн.

"В 2020 на полную мощность заработает Фонд энергоэффективности по новому принципу "сверху-вниз". К правительственной инициативы термомодернизировать как можно больше многоквартирных домов в этом году уже присоединились представители 31 города из 18 областей Украины", – добавил он.

Кроме того, Гончарук побывал на совещании касательно тарифов на тепло у президента Украины Владимира Зеленского. Подробности сообщила пресс-служба Офиса главы государства.

Гончарук обсудил с Зеленским тарифы на отопление Офис президента

Так, Зеленский отметил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ. В то же время есть сообщения о минимальном снижении тарифов или его полном отсутствии.

Гончарук заявил, что правительство со своей стороны сделал все возможное для выполнения поручения главы государства, чтобы украинцы этой зимой платили за тепло меньше. По его словам, за декабрь потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше – в зависимости от города и региона.

"В целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу", – добавил глава правительства.

Гончарук обсудил с Зеленским тарифы на отопление Офис президента

Участники встречи согласились, что основной запас уменьшения стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а именно в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде.

Гончарук обсудил с Зеленским тарифы на отопление Офис президента

Гончарук обсудил с Зеленским тарифы на отопление Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине стартовал отопительный сезон, а вместе с ним – заоблачные суммы в коммунальных платежках. Однако некоторых украинцев ждал сюрприз. К примеру, в ноябре тариф на отопление снизился в среднем на 35%.

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по итогам ноября увеличилась на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

20 января Алексей Гончарук сообщил, что тарифы на тепло и горячую воду в 124 городах Украины за декабрь 2019 года снизили на 30%.

В Украине изменится цена на газ для бытовых потребителей. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, она теперь будет жестко привязана к цене топлива на нидерландском газовом хабе. Это может привести к снижению цены.

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