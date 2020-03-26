Гончарук предупредил о долларе по 40 грн при одном условии

В случае дефолта Украину ждет самый пессимистический сценарий – обвал курса гривны до 40 грн/$ и глобальная безработица со всеми вытекающими последствиями, но, чтобы этого избежать, власти должны играть по правилам и выполнять обязательства.

Об этом написал в четверг, 26 марта, бывший премьер-министр Алексей Гончарук в колонке на LIGA.net.

"Если Украина выберет дефолт как легкий ответ на сложные вопросы, то нам стоит готовиться к наиболее пессимистическому сценарию. В случае дефолта, внешний долг Украины не исчезнет. Он просто растянется во времени, но избавит нас доступа к новым финансовым ресурсам. Они будут очень необходимы стране уже в ближайшем будущем - пик проблем впереди", - написал бывший премьер.

По его словам, дефолт - это обвал Украиной ниже "нулевой точки", кто-то на этом обязательно выиграет, но большинство окажется в очень сложной ситуации. Совокупные потери от недоинвестированности в Украине будут такими, что волна объективных экономических проблем, вызванных мировой ситуацией, быстро превратится здесь в цунами.

"А еще, думая на шаг вперед, я вижу очереди безработных, разрушенные планы на будущее для миллионов людей и доллар по 40", - подчеркнул Гончарук.

Он считает, что в текущей ситуации "закон о банках" - приоритетный, так как именно он разблокирует программу сотрудничества с МВФ. И в Офисе президента, Верховной Раде и правительстве достаточно людей, которые понимают его важность и все катастрофические последствия возможного дефолта.

Гончарук также напомнил, что Международные институты, МВФ и Всемирный банк, западные партнеры ЕС и США готовы помочь Украине пережить эту ситуацию. "МВФ потенциально готов выделить Украине не $5,5 млрд, а значительно больше, поскольку есть понимание, что все мы в одной лодке. Но для помощи нужно, чтобы и Украина действовала адекватно: играла честно выполняла обязательства, отвечала за свои слова", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован ранее писал, что оглашение дефолта влечет за собой множество рисков и опасностей для Украины, однако есть политики, которые несмотря на это предлагают не платить по внешним долгам.

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