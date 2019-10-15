В Украине в двух городах может быть сорван отопительный сезон: Гончарук сделал предупреждение

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем – исключением являются лишь два города.

"Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем", – сообщил он в своем блоге "Чашка премьера".

"Исключением являются лишь два города – это Смела (Черкасской области. – Ред.) и Новый Раздел (Львовской области. – Ред.). Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы – и, возможно, отопление включат на несколько дней позже", – добавил Гончарук.

По его словам, это связано с тем, что тепло в этих городах подавали частные компании.

"Они своими действиями создали критические ситуации... И в том, и в другом случае решение мы нашли. Правительство приняло все необходимые документы, чтобы люди в этих городах также были в комфорте и не испытывали сложности с отоплением своих домов", – резюмировал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине газ зимой дорожает, однако "Нафтогаз" нашел решение для снижения цен на голубое топливо.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября.

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